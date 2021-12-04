المركز الوطني يطلق حملة ضد مرض الملاريا بعد ورود شكاوى من 5 مدن

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انطلقت اليوم السبت حملة ضِد الملاريا تحت إشراف المركز الوطني لمُكافحة الأمراض بالتَّعاون مع مُنظمة الصِّحة العَّالمية في عِدة مُدن مُختلفة.

وبحسب منشور للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فأن الحملة يُشرف عليها مُختصو من إدارة الرَّصد والتَّقصي.

كما يشرف على الحملة فريق إدارة مكافحة الأمراض المُشتركة بالمركز الوطني لمُكافحة الأمراض.

ويتضمن عمل الفريق نشر مصائد للبعوض النَّاقِل للعدوى وأخذ عينات من بِرك مياه الصَّرف الصِّحي. لكونها بيئة خصبة لتكاثر هذه الحشرات.

في حين يجري الفريق فحوصات عشوائية داخل مدينة سبها والمُدن المُستهدفة للكشف عن أيّ حالات نشِطة في حالة تواجدها.

ونوه المركز إلى أن الحملة تأتي بعد ورود بلاغات عن تسجيل حالات أصيبت بمرض الملاريا. من قِبل فريق الرَّصد والتَّقصي بالمركز الوطني لمُكافحة الأمراض. في كلًا من مُدن سبها. براك الشاطيء الكُفرة. الجُفرة. أم الأرانب ومرزق.

الإصابة الأولى

وفي نوفمبر الماضي تم رصد إصابة مواطن بمرض الملاريا وهي الحالة الأولى التي تسجل داخلياً هذا العام لمواطن من بلدية الجفرة وسط البلاد.

في حين قد تعرض المصاب لوعكة صحية قبل عشرة أيام تقريبًا لتُشخّص حالته بعد ذلك في مدينة مصراتة على أنه مصابٌ بمرض الملاريا.

وتم إدخاله إلى مصحة خاصة في المدينة قبل أن ينقل إلى إحدى المصحات في العاصمة طرابلس. ليستقر به المقام أخيراً في مستشفى طرابلس المركزي شارع الزاوية لتلقي العلاج.

وكإجراء احترازي أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرقاً خاصةً لمسح المناطق المشتبه بها. لمعرفة ما إذا كانت البعوضة الناقلة للمرض موجودة أم لا. إضافة إلى مسح شامل لبعض السكان وأي شخص لديه أعراض بهدف التشخيص المبكر.