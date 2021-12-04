كيف نحارب العنف ضد المرأة؟ سؤال تطرحه أخبارليبيا24 على متتبعيها

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعرّف العنف ضد المرأة على أنّه أي سلوك عنيف يمارس ضدّها، ويقوم على التعصّب للجنس، ويؤدّي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسديّة، والنفسيّة، والجنسيّة.

ويُعدّ تهديد المرأة بأيّ شكل من الأشكال، وحرمانها، والحدّ من حريتها في حياتها الخاصّة أو العامة من ممارسات العنف.

ويشكّل العنف ضدّ المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان؛، فهو يمنعها من التمتّع بحقوقها الكاملة، ويجدر بالذكر أنّ عواقب العنف ليس على المرأة فقط، بل تؤثّر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله.

وذلك لما يترتّب عليه من آثار سلبية اجتماعيّة، واقتصاديّة، وصحية وغيرها، والعنف ضدّ المرأة لا يرتبط بثقافة، أو عرف، أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة.

العنف أشكاله متعددة

والعنف ضد المرأة لا ينحصر العنف ضدّ المرأة في شكل واحد، بل يتّخذ عدّة أشكال، منها: العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف اللفظي، والعنف الاقتصادي.

أخبار ليبيا 24 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كيفية محاربة العنف ضد المرأة من وجهة نظرهم؟.

المطالبة بتوفير شرطة نسائية

رأي عدد من المشاركين أن هناك ضرورة لتوفير شرطة نسائية لحماية المرأة من التعنيف سواء الجسدي أو اللفظي.

يقول، محمد المحجوبي، لابد من شرطة نسائية لحماية المرأة من التعنيف.

من جانبها رأت Renad Mohamed، أن القوانين الصارمة وحدها كفيلة بإيقاف العنف ضد المرأة، مطالبة بأن تصل إلى الغرامة والسجن.

العنف ضد المرأة يأثر على الأطفال

بينما تساءلت Aumama Ali، لماذا تسكت المرأة عن العنف؟، مطالبة من تتعرض للعنف بطلب الطلاق.

وأيضا رفع قضية ضد الزوج، وتأخذ أطفالها لتربيتهم التربية السوية كونه يعنف الأم أمام أطفالها مما يأثر سلبا على نفسيتهم.

أما Dania Mazen، طالبت بتوعية المجتمع بمخاطر العنف ضد المرأة وانعكاساته على الأسرة والمجتمع، وأيضا طالبت بفرض قوانين صارمة.

تطبيق القوانين الدولية

في حين رأت Fulla Fufu، أنه لابد من تطبيق القوانين الدولية التي تساند المرأة وتحميها من التعنيف.

وقالت نسمات الآمل: “عدم إعطاء الحرية المفرطة للرجل في كل أمور حياتها”.

ولكن طالبت بوضع قوانين شرعية صارمة وعادلة، مشيرة أن الله كرم المرأة.