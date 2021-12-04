السفارة الأمريكية تدعو لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الليبية  

أخبار ليبيا 24

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إلى ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر، وتسهيل الطريق أمام ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وجاء ذلك في بيان شرته السفارة عبر صفحتها بـ فيسبوك الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وقال البيان: “تفخر الولايات المتحدة بدعم مفوضية الانتخابات في ليبيا وشركاء المجتمع المدني”.

وذلك “في حملة الوصول لجعل الانتخابات الوطنية الليبية المقبلة أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأشارت السفارة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملت منذ العام 2011 مع منظمات المجتمع المدني لدعم معايير إمكانية الوصول للانتخابات.

وذلك من خلال أنشطة كتقييم مركز الاقتراع، وقوائم مراجعة إمكانية الوصول.

وأيضا وزيادة الوعي، وتدريب العاملين في مراكز الاقتراع على حقوق المعاقين.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشعب الليبي لضمان المشاركة الشاملة في الانتخابات.

من جانبه قال السفير ريتشارد نولارند: “يجب أن يتمكن جميع الليبيين، من ذوي الإعاقة أو غير المعاقين، من المشاركة الكاملة في الانتخابات وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.