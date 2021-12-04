الحزب الفيدرالي يستنكر مخالفة نصوص خارطة الطريق بالحوار السياسي بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا24

استنكر، الحزب الاتحادي الوطني “الفيدرالي” اليوم السبت، مخالفة النصوص المتفق عليها بخارطة الطريق في ملتقى الحوار السياسي. بشأن الانتخابات الرئاسية الليبية وكذلك قانون الانتخاب الصادر عن مجلس النواب.

وقال الحزب، في بيان طالعته أخبار ليبيا24 حول تطورات العملية الانتخابية في ليبيا، إنه متمسك بخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي، والتي أساسها أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وعادلة”.

وأضاف، أنه “ولضمان هذا المبدأ تعهد كتابيا المتقدمين للسلطات التنفيذية بالعمل على الوصول بالبلاد إلى 24 ديسمبر في مناخ يضمن نجاح العملية الانتخابية وتعهدوا بأن الا يترشحوا فيها”.

يأتي ذلك في إشارة إلى قبول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، للانتخابات الرئاسية.

وتابع الحزب الفيدرالي، “إلا أن ما نتج عن إجراءات العملية الانتخابية وإجراءات الطعون مكّنت وبالمخالفة لخارطة الطريق مرشحين تعهدوا بعدم الدخول فيها. وبالتالي أصابوا العملية الانتخابية في مقتل، وذلك بوسم هذه العملية الوطنية بالغش والخداع ومخالفة العهد”.

وقال الحزب، “لهذا فإننا نستنكر ونرفض هذا السلوك. وسوف نقدم مبادرة تعرض على ملتقى الأحزاب المقرر عقده يوم الإثنين في بنغازي. لإنقاذ العملية السياسية ووقف عملية دفع البلاد الي المجهول لغرض نهب مقدرات البلاد”.