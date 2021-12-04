استعدادا لمواجهة أنيمبا.. الاتحاد يخوض مرانه الأول في نيجيريا

أخبار ليبيا 24

خاض فريق الاتحاد لكرة القدم مرانه الأول في نيجيريا؛ تحضيرًا لمواجهة فريق أنيمبا ضمن لقاء ذهاب الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر المران غالبية عناصر الفريق الأول المران المكثف في الجانبين البدني والفني بقيادة المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو.

وصلت بعثة نادي الاتحاد إلى نيجيريا الجمعة في رحلة استغرقت عشر ساعات كاملة حيث انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس.

وكان من المقرر إقامة لقاء الذهاب الأسبوع الماضي. لكن وبسبب عدم حصول بعثة أنيمبا لإذن الدخول للأراضي التونسية بسبب عدم تلقيها التطعيم ضد كوفيد 19 أرجأت المباراة.

وسيحدد الاتحاد الأفريقي موعدا لمواجهة الذهاب بعد إقامة مباراة الإياب في نيجيريا.