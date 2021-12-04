استعدادا لصيانة جسر وادي الكوف.. المواصلات توافق على صيانة طريق بديل

أخبار ليبيا 24

وافقت وزارة المواصلات بشكل عاجل على صيانة الطريق الرابط ما بين وادي الكوف وبلدية عمر المختار الواصل إلى الغريقة المدخل الجنوبي لمدينة البيضاء.

ومن المقرر أن تكون هذه الطريق هي البديلة لجسر وادي الكوف نظرا لأن صيانة الجسر تستغرق وقتًا طويلًا.

ويأتي ذلك عقب شهد جسر واددي الكوف في الآونة الأخيرة ظهور تشققات كبيرة قد تشكل خطرا على مستخدميه.

وجاء ذلك في لقاء عقده وزير المواصلات، محمد الشهوبي، مع عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت.

وبحث اللقاء المشاريع المتعثرة بوزارة المواصلات في الجبل الأخضر ومدينة البيضاء من حيث العراقيل والمشاكل وآلية وضع الحلول لها.

وطرح ثابت خلال لقاء حضره وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي على وزير المواصلات بعض الطرق التي تحتاج إلى صيانة وإمكانية استكمالها وبشكل مستعجل.

وتمت الموافقة على مشروع إنهاء واستكمال طريق شارع مدرسة القدس داخل المدينة.

وأيضا الموافقة على تنفيذ واستكمال الطريق المزدوج الدائري الخلفي حي البيضاء الجديدة الرابط ما بين محلات الواحة وكوبري بوزهرة في مدينة البيضاء.

وتم خلال اللقاء الحصول على موافقة لاستحداث مكتب للمواصلات والمرافق والإسكان في بلدية عمر المختار جنوب بلدية البيضاء.

وتعهد وزير المواصلات بالشروع في أعمال الصيانة والترميم وذلك في أسرع وقت ممكن.

وذلك حرصاً من الوزارة على سلامة المواطنين وحفاظاً على أرواحهم من حوادث الطرق.