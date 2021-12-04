أردوغان وبوتين يؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية أجراها الجمعة مع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. على التمسك بإجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المُقبل بنجاح .

وأبلغ بوتين نظيره أردوغان، بنتائج الاجتماع الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الذي عُقد في 26 نوفمبر الماضي في سوتشي لمناقشة قضية قره باغ.

وأتفقا الطرفان بحسب بيان صادر عن الكرملين. أنه لا توجد بدائل للتسوية السياسية الدبلوماسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة.

وشدد على أن الانتخابات من شأنها أن تسهم في استعادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

من جهة أخرى اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن عبدالحميد الدبيبة، الورقة الأخيرة لإنجاح مشروع تركيا بليبيا. واصفا إياه بـ”مرشح الإخوان المفسدين”.

وأكد أن المرشح الرئاسى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة لا يريد إجراء الانتخابات إلا إذا ضمن أنه سوف يفوز فيها.

وأوضح امغيب أن ما يثبت ذلك تصريحات وزير داخليته المتخبطة والضغوطات التي مازال يمارسها على بعض المؤسسات لنسف العملية الانتخابية .

ولفت إلى أن المخيف في الأمر هو أن المرشح الدبيبة لن يتورع عن إشعال الحرب إذا فشلت كل محاولاته في إقصاء خصومه.

ونوه بأن الدبيبة يتصرف وفق أوامر تصله من خارج البلاد وبحكم أنه وزير الدفاع نخشى أن يستغل رئاسته لهذه الحقيبة. حيث أنه يتمسك بها بقوة ورفض التنازل عنها في عودة شبح الحرب من جديد!.

وكان امغيب قد وجه رسالة لمن أسماهم بـ”العملاء” الذين طالبوا ببقاء المرتزقة والقوات التركية فوق أرضنا.

وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”سارعوا و احجزوا مقاعدكم من الآن في إحدى الطائرات التي سوف تنقل المرتزقة. حتى لا تجدوا أنفسكم معلقين بعجلات الطائرات بين السماء والأرض ”