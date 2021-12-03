وصول طائرة شحن عسكرية قطرية إلى قاعدة معيتيقة.. ماذا تفعل؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وسائل إعلام ليبية عن هبوط طائرة شحن عسكري تابعة لسلاح الجو الأميري القطري، شرق قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ووفق تقارير محلية فإن الطائرة التي حطت بمطار معيتيقة ظهر الإثنين الماضي، من طراز C17، مدون على ذيلها رمز A7-MAO.

وأشارت التقارير إلى أنها أقلعت من قاعدة العديد في قطر وأغلقت أجهزة التتبع عند دخولها المجال الليبي ذهابًا وإيابًا.

وفيما لم تكشف التقارير المحلية طبيعة الشحنة التي كانت تحملها. حيث تحدثت عن أن سيارات نقل تحت حراسة مشددة لعناصر تركية وليبية تحمل شارات وزارة الدفاع، أحاطت بالطائرة وبالشحنة المجهولة.

جدول زمني

وتتزامن الرحلة القطرية التي توقع مراقبون أن تكون مهمتها حمل معدات عسكرية أو بعض العناصر التركية إلى خارج ليبيا. مع توجه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 إلى أنقرة، لمناقشة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك“، إن اللجنة العسكرية ستكمل رحلتها إلى موسكو بعد أنقرة.

للعمل على استكمال ما اتفق عليه بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم بعد أن تم التنسيق مع دول الجوار لإخراج مرتزقتهم وتأمين عودتهم .

ملف المرتزقة

وكانت اللجنة العسكرية اجتمعت قبل أيام، في تونس مع ممثلي دول الجوار الليبي (السودان وتشاد والنيجر)، وتم الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين بكافة تصنيفاتهم، الذين ينتمون لهذه الدول من الأراضي الليبية، في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

وعاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بإخراج هؤلاء المقاتلين من البلاد على الفور، قبل الاستحقاق الدستوري المقبل، تحسبًا لأن يؤثر وجودهم على نزاهة العملية الانتخابية وترجيح كفة أحد المرشحين على الآخر.