وزارة الدفاع التركية تطلع على خطة عمل لجنة 5+5

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قالت وزارة الدفاع التركية عبر موقعها الرسمي على الانترنت الجمعة أن وفدا من طرفها عقد اجتماعا في مدينة أنقرة التركية. مع وفد من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبينت الوزارة في بيان لها أنها تمكنت من الحصول على معلومات حول خطة العمل التي أعلنت عنها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في الثامن من أكتوبر الماضي في جنيف بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

ونوهت وزارة الدفاع التركية إلى أنه تم تسليط الضوء على العلاقات التاريخية والصداقة الوثيقة بين تركيا وليبيا.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على وحدة الأراضي الليبية ووحدتهما وأهمية مواصلة الجهود للمساهمة في بناء ليبيا وتحقيق السلام والاستقرار.

وتجدر الإشار إلى أن وسائل إعلام ليبية كشفت عن هبوط طائرة شحن عسكري تابعة لسلاح الجو الأميري القطري، شرق قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ووفق تقارير محلية فإن الطائرة التي حطت بمطار معيتيقة ظهر الإثنين الماضي، من طراز C17، مدون على ذيلها رمز A7-MAO.

في حين أشارت التقارير إلى أنها أقلعت من قاعدة العديد في قطر وأغلقت أجهزة التتبع عند دخولها المجال الليبي ذهابًا وإيابًا.

وفيما لم تكشف التقارير المحلية طبيعة الشحنة التي كانت تحملها. حيث تحدثت عن أن سيارات نقل تحت حراسة مشددة لعناصر تركية وليبية تحمل شارات وزارة الدفاع، أحاطت بالطائرة وبالشحنة المجهولة.