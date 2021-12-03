مواجهات قوية تشهدها الجولة الثالثة من دوري كرة القدم

أخبار ليبيا 24-خاص

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن جدول الجولة الثالثة لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تشهد مواجهات قوية.

وأجلت اللجنة مباراتي الاتحاد المصراتي والاتحاد، والأهلي طرابلس والمدينة نظرا لمشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية الأفريقية.

وتفتتح الجولة الثالثة يوم الاثنين المقبل بمواجهة الصداقة والأهلي بنغازي على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

ولقاء الهلال وضيفه الأخضر على ملعب شهداء بنينا في إطار منافسات المجموعة الأولى.

هذا وستشهد المجموعة الثانية مباراة واحدة حين يستقبل الخمس جاره السويحلي على ملعب ترهونة.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة يوم الثلاثاء بإجراء 3 مباريات في المجموعة الأولى حيث يحل النصر ضيفا على التعاون بملعب إجدابيا.

ويستقبل شباب الجبل فريق دارنس في دربي الجوار بملعب شيخ الشهداء ويقابل التحدي منافسه خليج سرت بملعب شهداء بنينا.

وفي المجموعة الثانية تقام يوم الثلاثاء مباراتين الأولى تجمع المحلة وأبوسليم على أرضية ملعب مصراته والثانية يستضيف الأولمبي الشط على ملعب الزاوية.