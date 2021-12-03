لعام دراسي آمن.. التعليم العالي يشترط بطاقة اللقاح للدخول لمؤسساته

أخبار ليبيا 24

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع غير الملقحين ضد فيروس كورونا من دخول مؤسساتها، سواء العاملين أو الزائرين.

وأرجعت الوزارة ذلك في بيان لها، الخميس، إلى قلة الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا، رغم توفيره بكميات كبيرة.

مشيرة أن ذلك يعطي فرصة لحدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة منع دخول أي موظف أو زائر للوزارة أو الجهات التابعة لها قبل إحضاره بطاقة التطعيم.

وكانت قد تقرر عودة نظام الدراسة بواقع 3 أيام أسبوعية، بدلاً من الدراسة يوميًا، وذلك لضمان عام دراسي آمن، تحسبًا من المتحور الجديد من فيروس كورونا “أومیکرون”.