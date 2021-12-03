كويكب يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24

أكدت دراسة أن كويكب يقترب من كوكب الأرض، مرجحة أن يمر الأسبوع المقبل قرب المدار، وتحديدا يوم 11 ديسمبر الحالي.

الدراسة التي نشرها موقع “سينس أليرت”، ذكرت أن كويكب “نيريس 4660″، الزائر المتكرر نسبيا للفضاء والذي يبلغ قطره 330 مترا، يقترب من الأرض.

قرب مدار الأرض

وأكدت أنه سيمر قرب مدار الأرض على مسافة تبلغ 3.93 مليون كيلومتر، أي نحو 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

أشارت الدراسة أنه نظرا لحجمه وبعده عن الأرض، تم تصنيف نيريس 4660 كجسم “يحتمل أن يكون خطرا”.

كما يشمل التصنيف أي كويكب يمر في حدود 7.48 مليون كيلومتر من مدار الأرض، ويكون قطره أكبر من 140 مترا، وعادة ما يتم تعقب هذه الكويكبات.

مميز

يشار إلى أنه تم اكتشاف هذا الكويكب لأول مرة عام 1982، وهو مميز، ليس لأنه خطير، ولكن لأنه يتحرك بالقرب من الأرض بشكل متكرر.

ومداره حول الشمس يبلغ 1.82 سنة، ويقترب منا كل 10 سنوات أو نحو ذلك، على الرغم من أن مصطلح “قريب” لا يزال “مسافة آمنة”، من منظور الفضاء.

وستكون المسافة بينه وبين مدار الأرض الأسبوع المقبل “الأقرب منذ عقود. وستكون زيارته القريبة المقبلة عام 2060، حيث سيتحرك على مسافة 1.2 مليون كيلومتر تقريبا.

ناسا

وكانت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” قد أعلنت عن انطلاق مركبة فضائية بهدف الاصطدام عمداً بكويكب في إطار مهمة اختبارية”.

وتهدف ناسا من تجربة الاصطدام هذه إلى معرفة إن كان بإمكان المركبة الفضائية تغيير مسار الكويكب، وتجنيب اصطدامه بالأرض.