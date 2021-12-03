افحيمة يعلق على عودة سيف الإسلام لسباق الرئاسة

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن عودة مرشح الرئاسة سيف الإسلام للسباق الرئاسي تعيد شيء من ثقة الليبيين في المؤسسة القضائية.

وأضاف افحيمة عبر حسابه على “فيسبوك” أن المؤسسة القضائية اهتزت نوعا ما بعد اأن تعمدت بعض الأطراف تسييس القضاء و ممارسة ضغوطات.

وأكد النائب. أن تلك الأطراف سعت إلى التأثير في الأحكام الصادرة عن القضاة و الذين هم بشر مثلنا مهما كانت نزاهتهم. وكغيرهم من البشر قد لا يطيقون ما يتم ممارسته عليهم من ضغوط.

وتابع افحيمة :”شخصياً وبصرف النظر عن قناعتي بالأحكام السابقة الصادرة عن لجان الطعون المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 142. فإنني مقتنع تماما بأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة”.

وأفاد أنه لا يمكن بحال من الأحوال الاعتراض عليها. إلا من خلال درجات التقاضي المحددة والمكفولة قانونا والتي باستنفاذها يجب الرضوخ للأحكام.