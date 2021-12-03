في الذكرى الـ 50 لتأميمه.. ميناء الحريقة يستقبل ناقلة مليونية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الجمعة، أن الميناء التابع لشركة الخليج استقبل الناقلة النفطية “دلتا اتلنتيكا” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ أخبارليبيا24 أن الإنتاج من حقلي مسلة والسرير وصل اليوم إلى 145 ألف برميل.

وذكر ذات المصدر أن هناك انخفاض ملحوظ في إنتاج النفط الخام دون توضيح الأسباب.

وكان الإنتاج يصل إلى ربع مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتستعد شركة الخليج العربي للنفط للاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأميم شركة “بي بي” البريطانية.

حيث تأسست شركة الخليج العربي للنفط في السابع من ديسمبر 1971.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير بميناء الحريقة تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأيضا المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط. يذكر إلى أن ميناء الحريقة يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا لموقعه الجغرافي ولوقوعه داخل خليج محمي من العوامل الجوية.