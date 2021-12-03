صنع الله يهاجم عون ويتهمه بالتعامل مع مهربي الوقود

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هاجم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وزير النفط والغاز، محمد عون، متهمًا الأخير باستقبال مهربي الوقود والسماح لهم بالدخول بسيارات مدججة بالسلاح إلى مقر المؤسسة التي تشغل الوزارة بعض مكاتبها.

جاء ذلك، في نص البيان الذي نشرته المؤسسة والوطنية للنفط حول إيرادات شهر أكتوبر 2021.

وقال صنع الله، “لا يمكنني التحدث اليوم عن الإيرادات بمعزل عن ما يتعرض له قطاع النفط من تسييس من طرف وزارة معطلة”. كما أضاف ، أن استمرار صعود الإيرادات مرتبط ارتباط شرطي باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب”.

كما قال صنع الله، “يجب أن يدرك السيد محمد عون أنه يقود وزارة معطلة بإرادته. وأن الرأي العام المحلي والدولي يدرك جيدا الدور الذي تقوم به المؤسسة بخلاف ما يردده على صفحة الوزارة”.

صنع الله يتهم عون بالتعامل مع مهربي الوقود

وتابع صنع الله، “يجب أن يتنبه من أن استقبال مهربي الوقود والسماح لهم بالدخول بسيارات مدججة بالسلاح إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط والذي تشغل الوزارة بعض المكاتب بها بصفة مؤقتة أمر مرفوض لكنه موثق”. كما قال صنع الله، “إننا نذكر بأن مكتب النائب العام على دراية بكل التجاوزات وكل بلاغ موثق توثيقا صحيحاً”.

كما أضاف، “أن المؤسسة ممثلة في إدارتها وموظفيها وبالرغم من كل هذا العبث. لازالت مؤمنة بأن المصلحة العامة تقتضي التضحية ونكران الذات والعض على الجراح من أجل المصلحة العليا. المتمثلة في الحفاظ على انتظام الإنتاج والصادرات. وتأمين إيرادات للخزانة العامة. بيد أن الوزير المعطل لازال مستمر في المعاندة والضرب بعرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء والرقابة الإدارية وغيرها متناسيا أن القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية”.

وقال صنع الله، “إن هذه المحاولات لن تثني عزمنا الراسخ في المضي قدما في المساهمة لبناء دولة المؤسسات. دولة القانون والتاريخ يوثق السيرة والمسيرة”.