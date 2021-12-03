سيف الإسلام يشكر قضاة ليبيا بعد الحكم برجوعه للانتخابات

3 ديسمبر، 2021 10:03 ص
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سيف الإسلام: قضاة ليبيا غامروا بأنفسهم من أجل كلمة الحق
سيف الإسلام: قضاة ليبيا غامروا بأنفسهم من أجل كلمة الحق

أخبار ليبيا24

أعرب المترشح الرئاسي، سيف القذافي، عن شكره لقضاة ليبيا بعد أن قضت محكمة سبها بعودته إلى الانتخابات الرئاسية  القادمة.

وقال سيف الإسلام القذافي، إنه يشكر ويقدر قضاة ليبيا، مشيرًا إلى أنهم غامروا بأنفسهم ممن أجل كلمة الحق.

وأضاف سيف الإسلام، أنه يهدي هذا النصر للشعب الليبي.

وكتب على تويتر، “كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق. ونهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي. وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي الذين تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة”.

وقبلت، محكمة استئناف سبها، الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من الانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات ووافقت على عودته إلى سباق الانتخابات.

وجاء حكم المحكمة، بعد أيام من تأجيلها، حيث انطلقت جلسة النظر في الطعن، الخميس، عقب وصول محاميه، خالد الزايدي، إلى مقر محكمة سبها الابتدائية.

من جانبه رأى محامي سيف الإسلام، خالد الزايدي، قرار محكمة سبها بإعادة موكله للانتخابات الرئاسية بمثابة انتصار لإرادة الشعب الليبي.

وقررت المفوضية العليا للانتخابات في 25 نوفمبر استبعاد سيف الإسلام لعدم انطباق المادة 10 البند 7. وكذلك المادة 17 البند 5 من قانون انتخاب الرئيس.

وينص البند الـ7 من المادة 10 في قانون انتخاب رئيس الدولة على ألا يكون المترشح “محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”. كما أن البند الـ5 من المادة 17 فيطالب المترشح بتقديم “شهادة الخلو من السوابق”.

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3 ديسمبر، 2021 10:03 ص
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