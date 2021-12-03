تفاصيل حالة الطقس والتقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة

أخبار ليبيا24

يشهد حالة الطقس اليوم الجمعة تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الساحلية قد تتجاوز سرعتها أحيانا 60 كم في الساعة. جاء ذلك بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس المتقلبة قد تسبب إثارة الأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية هذا اليوم على بعض المناطق خاصة الشمال الشرقي.

طقس ممطر

ولفتت الأرصاد إلى وجود تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة من مساء هذا اليوم على الشمال الغربي. وستصحبها بعض الخلايا الرعدية.

وذكرت الأرصاد أن الأمطار ستمتد إلى بعض مناطق الشمال الشرقي يوم غد السبت، وقد تكون بكميات جيدة على الجبل الأخضر وبنغازي وتصحبها سحب رعدية.

أجواء باردة

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة من مساء هذا اليوم نتيجة مرور جبهة هوائية باردة على مناطق الشمال الغربي.

ويشمل الانخفاض يوم الغد أغلب مناطق ليبيا. حيث إن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (18–22) على أغلب مناطق الشمال. ولا تتجاوز (15) مئوية على المرتفعات الجبلية. وما بين (23 –28) مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وتسجل درجات الحرارة في غدامس (19) مئوية وتنخفض يوم الغد على معظم مناطق ليبيا.