اسميو: تزايد الإقبال على التطعيم بعد رصد متحور أوميكرون

أخبار ليبيا 24 – صحة

أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط اسميو، بتزايد الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا. بعد رصد متحور أوميكرون في عدة دول من العالم.

وأوضح اسميو في تصريحات صحفية أن نسبة التطعيمات تتراوح بين 400 إلى 800 جرعة يوميا.

وقال إن حملة التطعيمات بالنسبة إلى الطلبة تستهدف الفئة العمرية من سن 12 إلى 17 سنة، إضافة إلى الجرعة التعزيزية الثالثة التي تستهدف الكبار من سن 50 سنة فما فوق وحاملي الأمراض المزمنة ونقص المناعة والكادر الطبي وشبه الطبي.

وأكد اسميو أن مراكز العزل تواصل تطعيم المستهدفين باللقاح الصيني سينوفارم. الذي يتوفر منه مخزون يصل إلى 4 ملايين جرعة، وتم تعزيز الكمية في كل فروع ومدن ليبيا.

وأضاف أنهم سيشرعون خلال اليومين القادمين، في توزيع اللقاح الأمريكي فايزر المخصص للنساء الحوامل. إضافة إلى الانطلاق في تقديم الجرعة التعزيزية الثالثة للفئات المستهدفة.

وتخطى عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في ليبيا الـ333 ألف شخص، بمختلف المناطق. وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس في 10 أبريل الماضي.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط اسميو، لأخبار ليبيا 24.