المشري والسفير التركي يؤكدان على إجراء الانتخابات على أسس سليمة

3 ديسمبر، 2021 12:54 ص
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المشري ويلمز
المشري ويلمز

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وسفيرَ تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء في مقر المجلس في العاصمة طرابلس الخميس. على أن إجراء الانتخابات على أسس سليمة يؤدي إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح لها الليبيين.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية في ليبيا.

3 ديسمبر، 2021 12:54 ص
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