الكشف عن متحور “أوميكرون”..السايح يوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة

أخبارليبيا24

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، اليوم الجمعة إنهم سيتخذون جملة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السايح أنه سوف يمنع السفر سواء رحلات داخلية أو خارجية وعدم دخول أي مواطن أو أجنبي إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

وأضاف أنه سيتم إقفال مقاهي الأرجيلة وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي ومعظم النشاطات العامة، إذا لم يتم اتباع الإجراءات الاحترازية وسمح بدخول غير المطعمين.

وشدد على ضرورة عدم إتمام الإجراءات الحكومية والتجارية والقانونية إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية. كما أن الشهادات الصحية لن تصدر إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

وأشار إلى أن الدراسة ستكون يومًا بعد يوم لفترة مؤقتة فقط لمدة شهر واحد فقط تقريبا ومن ثم يتم تقييم المدارس من ناحية التطعيم سواء كان للطلبة أو العاملين.

ولفت مدير مركز مكافحة الأمراض إلى أنه في حال وصلت نسبة التطعيم 70% في المدرسة يتم العودة لنظام الدراسة العادي.

وذكر أنه من يوم الإثنين القادم سيتم الكشف عن متحور “أوميكرون” في البلاد وسيتم دراسة ضراوته على المصابين إن وجد.

وقال السايح :”أتمنى أن يكون المتحور سريع الانتشار وقليل الضراوة وذلك لرفع مناعة المجتمع”.