القطراني يطلع على احتياجات وزارة الثقافة

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني خلال اجتماع عقده الخميس مع وزير التخطيط الدكتور فاخر بوفرنه دور الحركة الفنية في الرقي بثقافة المجتمع.

وأكد القطراني خلال الاجتماع على أهمية الفنون والثقافة التي تعتبر من معاول نشر الإيجابية بين أبناء المجتمع. ومصدرا مهما للتوعية. بالإضافة إلى دورها البارز في محاربة خطاب الكراهية والعنصرية.

وأشار نائب رئيس الحكومة علي القطراني إلى وقوفه مع ديوان الثقافة وسعيه لمخاطبة جهات الاختصاص. لتوفير الدعم الكامل لإقامة العديد من المناشط الثقافية ببلديات المنطقة الشرقية وتسديد التزاماته.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على احتياجات ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية. ومناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 312 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ويكون مقرها الرئيسي في مدينة بنغازي.

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني أستقبل الخميس بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي القنصل السوداني عبدالله أبوبكر صالح والمستشار الأول للقنصل السيد اسماعيل ساتي

وخلال اللقاء رحب القطراني بالقنصل السوداني. معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لجمهورية السودان الشقيقة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد وقوف الدولة الليبية الى جانب الشعب السوداني بما يضمن استقرار البلاد .

ومن جهته أشاد القنصل السوداني بحسن الاستقبال والضيافة من طرف سيادة النائب ، كما أشاد ايضاً بالوضع الأمني بالمنطقة الشرقية. والدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن ، وأكد بأن دولة السودان تقف مع الشعب الليبي وتدعم كل ما من شأنه أن يبعث بالاستقرار للدولة الليبية.