العفو الدولية تطالب بإقصاء المرشحين للانتخابات المشتبه بارتكابهم جرائم

أخبارليبيا24

طالبت منظمة العفو الدولية، مفوضية الانتخابات والقضاء الليبي بإقصاء المشتبه بهم في ارتكابهم جرائم، طبقا للقانون الدولي.

ودعت المنظمة في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” إلى ضرورة ضرورة إقصاء المشتبه بهم قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إقصاء المشتبه بهم إلى حين انتهاء التحقيق معهم. وإبعادهم من المناصب التي قد تمكّنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى أو التستر على جرائمهم.

الجدير بالذكر أن هذه المطالب جاءت بعد يوم من قبول محكمة استئناف سبها. الطعن المُقدم من المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي المستبعد بقرار من مفوضية الانتخابات، والصادر في حقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.