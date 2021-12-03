الطائرة الماليزية..مهندس بريطاني يزعم أنه حل أحد أكبر ألغاز الطيران

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زعم مهندس طيران بريطاني. أنه حل أحد أكبر ألغاز الطيران باستخدام تقنية تتبع جديدة للعثور على رحلة الخطوط الجوية الماليزية (MH370)، التي اختفت قبل 7 سنوات.

وقال المهندس ريتشارد غودفري، العضو المؤسس في اللجنة المستقلة للبحث في اختفاء طائرة البوينغ (777) الماليزية. بحسب صحيفة تايمز البريطانية إنه واثق جدا بأن برنامج رسم الخرائط الجديد قد حدد موقع تحطم الطائرة في المحيط الهندي. على بُعد 1200 ميل غرب مدينة بيرث بأستراليا.

ويضيف غودفري. أنه باستخدام برنامج جديد للبحث في تفاعلات الطائرات التاريخية مع موجات الراديو. توصل إلى أن الحطام يجب أن يكون على بعد 2.5 ميل تحت سطح المحيط في منطقة قاع البحر الجبلية في جنوب المحيط الهندي.

وتقول التايمز إن هذا الموقع كان قد تم تضمينه في عمليات البحث السابقة تحت الماء، لكن الدراسة قد تلهم المزيد من التحقيق في الموقع.

ونقلت عن بيتر فولي. رئيس أكبر وأطول بحث عن الطائرة، والذي أجراه مكتب سلامة النقل الأسترالي، قوله إنه على الرغم من أن منهجية غودفري كانت محل اعتراض. فإنه يستحق التقدير لبذله جهدا استمر سنوات عن الطائرة.

يُذكر أن الطائرة اختفت في 8 مارس 2014، بعد وقت قصير من مغادرتها العاصمة الماليزية كوالالمبور في رحلة ليلية استغرقت 6 ساعات إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصا.

وأظهر المتتبعون الطائرة وهي تنعكس في مسارها بشكل غامض وتحلق جنوبا فوق المحيط الهندي حيث يعتقد أن الوقود قد نفد وتسبب في تحطمها.