الصحة تستحدث قسما للمخلفات الطبية بالمستشفيات

3 ديسمبر، 2021 2:23 م
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قسم المخلفات الطبيّة

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الصحة، علي الزناتي، الخميس، قرارًا يقضي بإنشاء قسم المخلفات الطبيّة ضمن التنظيم الداخلي للمستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات المجمعة.

ويضع القسم آلية لمعالجة المخلّفات الطبية الإشعاعية، والكيميائية، والحادة، وفق القرار رقم (465) لسنة 2021م. 

وأيضا البيولوجية، والصيدلانية، والحيوية، والسمّية، والمعدية، والطبية بالتنسيق مع قسم المخلفات الطبية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

ويتولى أيضا القسم الحصر الدوري للأصناف منتهية الصلاحية، وتدوين أسباب عدم استعمالها وتدويرها.

وأيضا وضع شروط ومعايير معالجة وتخزين ونقل المخلفات الطبية المعدية وغير المعدية بالتنسيق مع قسم المخلفات الطبية بوزارة الصحة.

3 ديسمبر، 2021 2:23 م
13

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