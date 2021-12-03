امغيب: الدبيبة مرشح الإخوان المفسدين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن عبدالحميد الدبيبة، الورقة الأخيرة لإنجاح مشروع تركيا بليبيا، واصفا إياه بـ”مرشح الإخوان المفسدين”.

وأكد أن المرشح الرئاسى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة لا يريد إجراء الانتخابات إلا إذا ضمن أنه سوف يفوز فيها.

وأوضح امغيب أن ما يثبت ذلك تصريحات وزير داخليته المتخبطة والضغوطات التي مازال يمارسها على بعض المؤسسات لنسف العملية الانتخابية .

إشعال الحرب

ولفت إلى أن المخيف في الأمر هو أن المرشح الدبيبة لن يتورع عن إشعال الحرب إذا فشلت كل محاولاته في إقصاء خصومه.

ونوه بأن الدبيبة يتصرف وفق أوامر تصله من خارج البلاد وبحكم أنه وزير الدفاع نخشى أن يستغل رئاسته لهذه الحقيبة. حيث أنه يتمسك بها بقوة ورفض التنازل عنها في عودة شبح الحرب من جديد!.

وكان امغيب قد وجه رسالة لمن أسماهم بـ”العملاء” الذين طالبوا ببقاء المرتزقة والقوات التركية فوق أرضنا.

نشوب أي حرب

وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :” سارعوا و احجزوا مقاعدكم من الآن في إحدى الطائرات التي سوف تنقل المرتزقة. حتى لا تجدوا أنفسكم معلقين بعجلات الطائرات بين السماء والأرض !!”.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من المشاركين في (لجنة ل75) الذين أخرجوا لنا هذا المنتج السيء لم يكونوا أوفياء للوطن.

عرقلة الانتخابات

وأكمل أنهم كانوا أوفياء لجيوبهم وعائلاتهم وقبائلهم ومناطقهم وأعراقهم، وهم من نحملهم مسؤولية نشوب أي حرب أخرى.

وقال إن “عودة بعض المرشحين للسباق الانتخابي، يمكن أن يعرقل الانتخابات خاصة أنه من يتواجد منهم في السلطة”.

وأضاف أمغيب، أن “المشهد قد يتطور إلى انسحاب بعض المرشحين من السباق الرئاسي، خاصة في ظل المخالفة الصريحة لقانون الانتخابات”.