الاتحاد يصل نيجيريا لمواجهة أنيمبا

أخبار ليبيا 24

وصلت بعثة نادي الاتحاد إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة فريق أنيمبا يوم الأحد المقبل ضمن إياب الدور الـ 32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية”.

وأوضحت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة أن الرحلة استغرقت عشر ساعات كاملة حيث انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس أمس الخميس.

وسيقام ذهاب الكونفدرالية بين الاتحاد وأنيمبا، يوم الأحد المقبل. ويأتي اللقاء بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل لقاء الذهاب.

وكان من المقرر إقامة لقاء الذهاب الأسبوع الماضي. لكن وبسبب عدم حصول بعثة أنيمبا لإذن الدخول للأراضي التونسية بسبب عدم تلقيها التطعيم ضد كوفيد 19 أرجأت المباراة.

وسيحدد الاتحاد الأفريقي موعدا لمواجهة الذهاب بعد إقامة مباراة الإياب في نيجيريا.

وقبل مغادرته إلى نيجيريا تغلب الاتحاد وديًا على فريق الفالوجا بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة الأفريقية. وسجل أهداف الاتحاد، محمد الشيخ كامارا وجهاد شلدون وطلال فرحات وفرج الغيضان.