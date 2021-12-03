افحيمة يحذر من نسف العملية الانتخابية 

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حذر عضو مجلس النواب صالح افحيمة اليوم الجمعة. من استئناف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد المرشح سيف الإسلام القذافي دون سواه.

وقال افحيمة عبر حسابه على “فيسبوك” :”إذا صدقت التكهنات واستأنفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد القذافي دون سواه له دلالات خطيرة”.

وأضاف افحيمة :”استهداف سيف الإسلام دون سواه ممن تحصلوا على أحكام ضد القرار 79 بشأن استبعاد بعض المترشحين. يمس بنزاهة المفوضية وقد تنسف العملية الانتخابية برمتها”.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أكد أن المفوضية ستستأنف قرار محكمة سبها ضد قبول الطعن المقدم من المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وأكد السايح، في تصريحات صحفية أن المفوضية استأنفت قرارات المحاكم بقبول طعون المترشحين الذين استبعدتهم المفوضية وعادوا بأحكام قضائية.

وقبلت محكمة استئناف سبها أمس الخميس. الطعن المقدم ضد المترشح للانتخابات الرئاسية، سيف الإسلام القذافي، وأصدرت حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي.