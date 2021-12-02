من موريتانيا.. اللافي يبحث انضمام ليبيا لـ دول الساحل الخمس

أخبار ليبيا 24

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إحياء اتحاد المغرب العربي وانضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس G5، وذلك خلال لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، استقبل الغزواني، اليوم الخميس، نائب رئيس المجلس الرئاسي، والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الليبية الموريتانية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

كما تم بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك في عديد المجالات.

وذلك من خلال اللجنة المشتركة الليبية الموريتانية، ودعم الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

كما تطرق اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي لملف المصالحة الوطنية الشاملة طريق استقرار ليبيا.

وأيضا “إحياء اتحاد المغرب العربي، وانضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس G5، نظرًا لدورها الفاعل في المنطقة”.

وكان اللافي قد وصل موريتانيا مساء الأربعاء، وكان في استقباله وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل الشيخ أحمد، وسفير موريتانيا في ليبيا، وسفير وأعضاء السفارة الليبية في نواكشوط.