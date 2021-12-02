تعرف على منتجات مصفاة طبرق خلال شهر نوفمبر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول بمصفاة طبرق إن إنتاج المصفاة بلغ خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من “200” طن متري .

وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الكميات المنتجة خلال الشهر الماضي بلغت الآتي :

– الغاز المسال (LPG) 141 طن متري ويتم تصديره إلى مستودع الغاز الخاص بشركة البريقة بجوار المصفاة .

– النافتا الخفيفة 10.525 طن متري وتصدر خارج ليبيا وتدخل في صناعة الإيثيلين والبنزين كمادة أولية.

– وقود الطيران 2.728 طن متري ويتم تصديره إلى مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق.

– الديزل 18.020 طن متري ويتم تصديره إلى مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق .

– الزيت الثقيل 32.224 طن متري يتم تصديره إلى شركة البريقة وإلى الخمس لتشغيل محطات توليد الكهرباء ويتم تصديره خارج ليبيا حسب الحاجة .

النصف الأول من العام الجاري

وكانت منتجات المصفاة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 350 ألف طن متري.

يشار أن مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط افتتحت في سبتمبر من عام 1985 وتنتج 20 ألف برميل يوميا.

كما أنه يتم تزويدها بالنفط الخام من خزانات مرسى الحريقة النفطي .