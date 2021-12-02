مقهى يعمل بالروبوتات في كوريا الجنوبية

أخبارليبيا24_متابعات أكدت شركة في كوريا الجنوبية إنها صنعت وحدة مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب اليوم الخميس، أعلنت شركة دوسان روبوتيكس. أنها صنعت وحدة مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري. ولفتت إلى أنها نفذت ذلك بالتعاون مع شركة “فوليتو روبوتيكس”، وهي شركة محلية لأنظمة صنع المشروبات بالروبوتات. ووحدات المقاهي التي تعمل بالروبوتات دون عامل بشري هي نوع من الروبوتات المعاونة، ويمكنها كذلك أن تعمل مع الإنسان. وأشارت الوكالة إلى أن صناعة وحدة المقهى المزودة بالروبوت يمكن من خلال تجميع أجزاء قياسية يبلغ عرضها 1.8 مترا وطولها 1.59 مترا وارتفاعها 1.85 مترا.

وشركة “دوسان روبوتيكس” هي إحدى الشركات الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة “دوسان”، وهي التكتل الخامس عشر في كوريا الجنوبية من حيث قيمة الأصول.

وهي شركة تكتلات متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية .

في عام 2009 ، تم تصنيف الشركة في المرتبة 471 في قائمة فورتشن غلوبال 500 .

وقد أدرجت في شركات فوربس جلوبال 2000 من عام 2007.

وهي الشركة الأم لسكودا باور . صنفت دوسان في المرتبة الرابعة بين قائمة أفضل 40 شركة في العالم لعام 2009 في مجلة بيزنيس ويك. مجلة الاقتصاد الأمريكية ، في أكتوبر 2009.

تشمل مقتنيات الشركة شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات شركة كوريا للصناعات الثقيلة والبناء سابقًا ، وهي شركة صناعات ثقيلة متخصصة في محطات تحلية المياه طاقة.

في حين تأسست عام 1962 وأسسها الكوري الجنوبي بارك سيونج جيك.