مفاجأة في مقتل مصورة فيلم “راست”

قال الممثل أليك بالدوين إنه لم يضغط على زناد المسدس الذي قتل المصورة هالينا هتشينز في موقع تصوير فيلم (راست)، فيما ركز المحققون في نيومكسيكو على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير.

وتحدث بالدوين في أول مقابلة كاملة عن حادث إطلاق الرصاص الذي وقع يوم 21 أكتوبر عندما كان ممسكاً بمسدس أُبلغ أنه آمن للاستخدام.

وقال الممثل لجورج ستيفانبوليس الصحفي في تلفزيون “إيه بي سي” حسبما جاء في مقتطف أذيع يوم الأربعاء من المقابلة المقرر أن تذاع كاملة اليوم الخميس: “حسناً، الزناد لم يُسحب، لم أضغط على الزناد”. وأضاف: “ما كنت لأصوب المسدس قط تجاه أحد وأضغط على الزناد. على الإطلاق”.

وتوارى بالدوين، الذي اشتهر بلعب دور مدير تنفيذي مغرور لشبكة تلفزيونية في المسلسل الكوميدي “30 روك”، عن الأنظار منذ وقوع الحادث.

وقال ستيفانبوليس يوم الأربعاء لتلفزيون “إي بي سي” قبل إذاعة المقابلة إن بالدوين بطل راست وضمن منتجيه أيضاً “أسهب في ذكر تفاصيل ما حدث في موقع التصوير في ذلك اليوم”.

وقُتلت المصورة هتشينز وأُصيب المخرج جويل سوزا، في حادث وصفه بالدوين من قبل بأنه مأساوي، في موقع تصوير مشهد من الفيلم قرب سانتا في، وهو من سلسلة أفلام الغرب الأمريكي.

وقالت إدارة رئيس شرطة سانتا في يوم الأربعاء إنه لا تعليق لديها على تصريح بالدوين. وليس معروفاً ما إذا كانت السلطات تسير وراء سيناريو إطلاق النار بطريق الخطأ. ولم تُوجه أي اتهامات جنائية. ويركز المحققون جهودهم على معرفة كيفية وصول ذخيرة حية إلى الموقع بدلاً من الرصاصات غير الحقيقية.