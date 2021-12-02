مشاهد مؤلمة لفيلَين شردا عن القطيع في الهند فدهسهما القطار أسوشييتد برس

صدم قطار ركاب اثنين من الفيلة البرية في ولاية آسام شمال شرقي الهند، ما تسبب في نفوقهما، حسب ما ذكرته السلطات الأربعاء.

وقال ديليب كومار داس، حارس الحياة البرية في ولاية آسام: ”كانا (الفيلان) يعبران خطوط السكك الحديد، وقد صدمهما قطار راجداني السريع (اسم القطار المار) ونفق كلاهما”. وأوضح أن الحادث وقع في وقت متأخر الثلاثاء.

وأضاف داس أن السلطات توجهت إلى الموقع الذي تحيط به غابات كثيفة، الأربعاء، وتم دفن الجيفتين بعد إجراء تشريح لهما.

كما ذكر أن الأفيال البرية غالباً ما تشرد في التجمعات السكنية البشرية في هذا الوقت من العام، عندما تكون حقول الأرز جاهزة للحصاد.

ضربت القطارات السريعة العشرات من الأفيال البرية في ولاية آسام في الماضي، ما أجبر هيئة السكك الحديد الهندية، التي تسيّر القطارات، على تنظيم السرعة في مناطق الأفيال المعروفة.

يوجد في ولاية آسام ما يقدر بزهاء خمسة آلاف فيل آسيوي بري.