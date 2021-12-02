ليبيا تحقق زيادة شهرية في إيرادات النفط

أخبار ليبيا24

كشف تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط عن تسجيل ليبيا زيادة تقدر بنحو أكثر من 11 مليون دولار أمريكي في إدارات النفط والغاز خلال شهر أكتوبر 2021 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.

وأعلنت المؤسسة، أن صافي إيراداتها في شهر أكتوبر للعام الجاري من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغ 1,907,660,046.91دولار أمريكي.

وكان صافي الإيرادات قد بلغت في شهر سبتمبر 1,796,223,741.07 دولار أمريكي.

وبحسب البيانات التي قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إيرادات النفط الخام قد بلغت أكثر من مليار و835 مليون دولار أمريكي. في حين وصلت إيرادات الغاز والمكثفات إلى أكثر من 34 مليون و318 ألف دولار أمريكي.

كما بلغ صافي إيرادات المنتجات النفطية التي حققتها المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ مستوى أكثر من 18 مليون و186 ألف دولار أمريكي. كما وصلت عائدات البتروكيماويات لأكثر من مليون و978 ألف دولار أمريكي.

مؤشر إيجابي

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله على هذا الصعود في الإيرادات. وقال صنع الله، “إن صعود الإيرادات للشهر التالي على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا”.

وأضاف، “أن معدلات الأسعار الحالية تمكننا من تحقيق أفضل الإيرادات المتاحة وإنني متفائل بمستقبل الاقتصاد الليبي للقادم من الشهور”. ولفت صنع الله إلى أن استمرار صعود الإيرادات مرتبط ارتباط شرطي باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب.

إيرادات شهر سبتمبر

وسابقًا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية في شهر سبتمبر وصل إلى 1,796,223,741.07 دولار أمريكي.

كما أوضحت المؤسسة أن صافي إيرادات شهر سبتمبر 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستوى 1,667,406,112.98 دولار أمريكي من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 92,042,490.94 دولار أمريكي.

وذكرت أنها حققت صافي إيرادات المنتجات النفطية 33,717,871.61 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,057,265.54 دولار أمريكي إضافة الى 5,277,821.72 يورو.

إنتاج ليبيا النفطي

واعتلت، ليبيا قمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط، وفقًا لتقرير منظمة‏ أوبك الشهري الأخير (شهر أكتوبر) عن سوق النفط.

وقال التقرير، إن انخفاض إنتاج النفط النيجيري إلى 1.23 مليون برميل يوميًا في أكتوبر من 1.25 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مهّد الطريق لليبيا لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في القارة.

وشهدت ليبيا زيادة إنتاجها من 1.16 مليون برميل يوميًا في سبتمبر إلى 1.24 مليون برميل يوميًا في أكتوبر. وتخطط ليبيا لدفع الإنتاج أكثر.