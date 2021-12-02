بعيو يهاجم اللافي ويتهمه بإرسال بلطجية لتحطيم مقر قناة الوطنية

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هاجم، الصحفي محمد عمر بعيو، اليوم الخميس، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، متهمًا الأخير بإرسال “بلطجية” لتحطيم مقر إدارة قناة ليبيا الوطنية.

وكتب بعيو، على فيسبوك، “بلطجية وليد اللافي يقومون صباح اليوم بتحطيم أبواب إدارة قناة ليبيا الوطنية لتنفيذ قرار باطل والاستيلاء على القناة وممتلكاتها”. وقال بعيو، “سنواجهكم لأن المعركة بيننا وبينكم وطنية وليست شخصية”.

والأربعاء كتب بعيو، “أنا في مكتبي وأحمّل السيد عبدالحميد الدبيبة شخصيا وعائلة الدبيبة مسؤولية أي خطر سيصيبني بسبب الاقتحام والتوتر”. وأضاف، “أرجو من السيد النائب العام التدخل لإيقاف هذا الطغيان”.

وفي وقت سابق، اتهم بعيو، وكيل وزارة العدل لشئون الشرطة القضائية، علي شتيوي، بإرسال قوة اقتحمت مقر القناة.

وكتب على منصة فيسبوك، “علي شتيوي وكيل وزارة العدل لشئون الشرطة القضائية يرسل قوة تقتحم قناة ليبيا الوطنية”. وأضاف، “نحمّل وزيرة العدل ووزير الداخلية المسؤولية عن الجريمة التي ستقع إذا لم يتوقف الاعتداء”.

بعيو كان قد وجّه بلاغا إلى النائب العام، بشأن اقتحام مقر القناة. حيث كتب حينها “بلاغ إلى النائب العام يجري الآن اقتحام قناة ليبيا الوطنية بالقوة المسلحة.. هل تسمحون بذلك”.