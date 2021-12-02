خلال عام .. انتحار 100 من عناصر الشرطة التركية

أخبار ليبيا 24

كشفت السلطات التركية، عن انتحار مئة شخص من أفراد الشرطة خلال عام 2021 الجاري.

رئيس اتحاد الشرطة التركية، “فاروق سيزر”، قال في تغريدة على موقع “تويتر”: “للأسف لقد خسرنا 100 من زملائنا بعدما تعمّدوا قتل أنفسِهم”.

وأضاف اتحاد الشرطة التركية أن “العام الحالي شهد العدد الأكبر من حالات الانتحار التي أقدم عليها رجال الشرطة”.

أسباب الانتحار

وكشف سيزر عن الأسباب التي دفعت عناصر الشرطة إلى الانتحار، قائلاً إنها “تعود للظروف الصعبة التي يواجهونها خلال العمل”.

كما طالب أجهزة الأمن التركية بالكشف عن حالات الانتحار التي أقدم عليها عناصرها بدلاً من إخفاء الأرقام.

وبحسب تقارير صحفية، يتعرض عناصر الشرطة التركية لضغوطٍ نفسية على خلفية ملاحقة بعضهم واحتجاز آخرين. بذريعة مشاركتهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس “أردوغان” والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

تحدّياتٍ مالية

علاوة على مواجهتهم لتحدّياتٍ مالية ومعيشية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا.

حيث سجّلت الليرة مستوياتٍ قياسية منخفضة للغاية في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع والشهر الماضي.

وسائل إعلام عربية نقلت عن مصدر في “اتحاد الشرطة” التركية، قوله إن السبب الأبرز خلف انتحار عناصر الشرطة هو رفض استقالاتهم”.

وظائف مدنية

وبحسب المصدر المقرّب من حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فإن بعض أفراد الشرطة يحاولون التخلص من مهامهم الأمنية عبر تقديم استقالاتهم.

وبين الحزب أن عناصر الشرطة يحاولون الحصول على وظائف مدنية أفضل أو السفر إلى خارج البلاد. حيث أن رواتبهم تفقد قيمتها الفعلية بعد التدهور المستمر في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

يشار إلى أنه، حتى نهاية شهر يوليو، كان 40 عنصراً أقدموا على الانتحار، من بينهم 15 شخصاً انتحروا في أقل من شهر .

لكن في الأشهر الخمس الماضية، انتحر 60 شرطياً، وفق الأرقام التي أوردها مدير “اتحاد الأمن التركي” على موقع “تويتر”.

وعقب تسجيل 57 حالة انتحار في صفوف قوات الشرطة في عام 2013، تراجع هذا الرقم بشكلٍ طفيف إلى 53 في عامي 2018 و2019. لكن هذا الرقم بدأ بالتصاعد مجدداً منذ بداية العام الجاري.