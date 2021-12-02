الولايات المتحدة: لن نسمح للجهات المسلحة بتهديد الانتخابات في ليبيا

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه تحذير للعض الجهات المسلحة في ليبيا من محاولة تهديد الانتخابات المرتقبة نهاية هذا الشهر.

التحذير جاء هذه المرة، بعدما أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” دعمها لجهود سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر.

U.S. Africa Command supports Amb. Norland’s diplomatic efforts to ensure #Libya holds democratic elections on Dec. 24 as a key step toward stabilization and national reconciliation. https://t.co/UVD3Vi1DYS — US AFRICOM (@USAfricaCommand) December 1, 2021

تهديد الانتخابات

وقالت “أفريكوم” في تغريدة على تويتر، إن الانتخابات تمثل الخطوة الرئيسية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا.

يأتي ذلك بعدما قال السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، إن بلاده لن تسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 ديسمبر وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم.

ونقلت السفارة الأمريكية عن نورلاند، قوله: “أدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون”.

1/2 السفير نورلاند: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم. وأن لا يُسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 ديسمبر وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم. #ليبيا pic.twitter.com/NyFqZOzOgQ — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 1, 2021

اقتحام محكمة سبها

واقتحم مسلحون الأسبوع الماضي محكمة سبها. ومنعت هيئة القضاء من عقد جلسة للنظر في الطعن المقدم من المترشح للانتخابات الرئاسية، سيف الإسلام القذافي.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوحدة، خالد مازن، مساء الثلاثاء. “إن اتساع الخروقات الأمنية خلال الأيام الأخيرة أصبح يهدد سير العملية الانتخابية بالبلاد”.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، أن الوزارتين تلقتا العديد من الشكاوى ومن عدة أطراف بشأن الخروقات الأمنية.

كما ذكر مازن، أن هذا الوضع بات مقلقا ويؤثر على نزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها ويعرقل عملية تأمينها.

وقال وزير الداخلية إن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها، هدد الخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الانتخابات.