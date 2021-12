الولايات المتحدة: لن نسمح للجهات المسلحة بتهديد الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا24

جددت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه تحذير للعض الجهات المسلحة في ليبيا من محاولة تهديد الانتخابات المرتقبة نهاية هذا الشهر.

التحذير جاء هذه المرة، بعدما أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” دعمها لجهود سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر.

U.S. Africa Command supports Amb. Norland’s diplomatic efforts to ensure #Libya holds democratic elections on Dec. 24 as a key step toward stabilization and national reconciliation. https://t.co/UVD3Vi1DYS

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) December 1, 2021