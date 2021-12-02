المفوضية: 86% نسبة الناخبين اللذين تسلمو بطاقاتهم

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أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة الناخبين الذين تسلم بطاقاتهم وصلت إلى 86٪. وذلك في آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين أمس الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر.

وأوضحت وكالة الأنباء على الانترنت أن عدد المستلمين لبطاقات الناخبين حتى مساء الأربعاء وهو اليوم الأخير المحدد كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية بلغ 2.465.648 بطاقة انتخابية بنسبة مئوية بلغت 86 في المائة.

وحسب الإحصائية العامة لمفوضية الانتخابات لعدد البطاقات المسلمة بين الرجال والنساء فبلغت البطاقات المستلمة 1.433.517 رجال، و 1.032.131 نساء.

يذكر أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت الأربعاء، حكمًا برفض الطعون المقدمة ضد المرشح للانتخابات الرئاسية، عبدالحميد الدبيبة وأصدرت حكمًا نهائيًا بعودته إلى الانتخابات.

كما قبلت محكمة استئناف طرابلس الطعون المقدمة من المرشح الرئاسي ونوري أبوسهمين. إضافة إلى قبولها استئناف المرشح خالد شكشك وأعادتهم إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

وكانت محكمة استئناف طرابلس، اليوم قبلت الأسبوع الماضي مبدئيًا طعونًا ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وعلق رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض. “نحترم أحكام القضاء الليبي الصادرة لإعادة عدد من المرشحين لسباق الرئاسة. رغم قناعتنا الجازمة بما جاء في طعننا من نقاط لا سيما فيما يتعلق بنكث العهود التي حرم الله نكثها”.

وأوضح النايض – مرشح الرئاسة – أن ذلك يأتي صونًا لمبدأ احترام القضاء والقانون الليبي، وللعملية الانتخابية التي تنظمها المفوضية باقتدار.