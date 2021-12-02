اللجنة العسكرية تسافر لتركيا ومن ثم روسيا لاستكمال تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية

أخبار ليبيا24

توجهت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الخميس إلى تركيا لاستكمال ما اتفق عليه بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب. وقال المحجوب، إن اللجنة العسكرية ستكمل رحلتها بعد تركيا إلى موسكو لذات الغرض.

وأكد المحجوب، أن اللجنة العسكرية المشتركة ستعمل على استكمال ما اتفق عليه بخصوص اجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم من الأراضي الليبية. وذلك بعد أن تم التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم .

وذكر المحجوب، أن طائرة أعضاء اللجنة العسكرية بطرابلس وصلت إلى بنغازي، وذلك لتستقل كامل المجموعة معا الطائرة إلى اسطنبول.

اللجنة العسكرية تتفق على إخراج المرتزقة

وتمكنت لجنة (5+5) خلال اجتماعات في جنيف والقاهرة وتونس من التوافق حول آلية لإخراج المرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي.

ووصلت اللجنة إلى تفاهمات بشأن هذا الأمر مع دول الجوار (تشاد والسودان والنيجر). بالإضافة إلى تلقيها دعما من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة، إن ممثلي الاتحاد الأفريقي “أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون. وذلك بما يكفل خروج كافة المقاتلين التابعين لدول الاتحاد الأفريقي من ليبيا”.

تحذير أممي

يأتي ذلك بينما حذّر تقرير أممي، من أن استمرار وجود المرتزقة في ليبيا يشكل تهديدًا خيرًا على الوضع في ليبيا.

ووفقًا للتقرير، الذي أعده خبراء بالأمم المتحدة، فإن عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي.

وأشار التقرير إلى استمرار وجود مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس. وأكد التقرير على أنه “لا دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق للمقاتلين الأجانب”.