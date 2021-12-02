اللافي يصل موريتانيا لتعزيز التعاون المشترك

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وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى العاصمة الموريتانية نواقشوط في زيارة عمل تستمر يومان.

وكان في استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد. وسفير موريتانيا في ليبيا. وسفير وأعضاء السفارة الليبية في نواكشوط ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الموريتانية.

وتأتي هذي الزيارة في إطار تفعيل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطويرها.

وكانت الحكومة الموريتانية قد علقت خلال الأيام الماضية في أول رد فعل لها على ترشح سيف الإسلام معمر القذافي لانتخابات الرئاسة.

وقالت إن القضايا اللبيبة الداخلية شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة الموريتاني المختار داهي في مقابلة مع قناة فرانس 24 الثلاثاء الماضي تعليقًا على الوضع الليبي إن الوضع في ليبيا تأثر منه الداخل وتأثر منه الجوار الليبي،

في حين أوضح أن حل الأزمة الليبية ينبغي أن يكون ديمقراطيًا وأن يكون مقبولاً عند جميع الأطراف. وبخصوص موقف نواكشوط من ترشح سيف الإسلام القذافي أوضح داهي أن المسالة تخص الليبيين وحدهم.

ورد الوزير الموريتاني على سؤال بشأن مساعي حكومة مالي الخاصة بالتعاقد مع مجموعة «فاغنر» الروسية. قائلاً إن بلاده «تتعامل مع مالي بصفتها دولة مستقلة ترسم سياستها الأمنية والدفاعية وفق إرادتها وطبقًا لسيادتها

في حين لفت أن مالي تشترك مع موريتانيا في تنسيق أمني في إطار مجموعة دول الساحل الخمس. وهو ما يفرض التشاور بين البلدان الخمسة، حول أية ترتيبات عسكرية جديدة في المنطقة».