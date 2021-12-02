السماح لحضور الجماهير في مباراة الأهلي طرابلس والملعب المالي

2 ديسمبر، 2021 9:46 م
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الأهلي طرابلس
الأهلي طرابلس

أخبارليبيا24

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم السماح لعدد 700 مشجع بحضور مباراة الأهلي طرابلس. وضيفه فريق “الملعب المالي” على ارضية ملعب شهداء بنينا.

وتأتي المباراة التي ستقام في الخامس من ديسمبر الجاري في إطار لقاء الإياب في الدور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي طرابلس قد خسر مباراة الذهاب على أرضية ملعب موديبو كيتا بالعاصمة المالية باماكو. مساء الأحد الماضي  في ذهاب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيسعى زملاء نشنوش في تجاوز فارق الهدف وتحقيق التأهل لدور المجموعات من المسابقة.

2 ديسمبر، 2021 9:46 م
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