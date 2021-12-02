السفيرة البريطانية: لابد أن يواجه سيف الإسلام القذافي تهم المحكمة الجنائية الدولية

أخبار ليبيا 24

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، أنه من الواجب على المرشح لـ الانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي “أن يكون مستعدًا لمواجهة التهم الموجّهة إليه من قِبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وشددت هرندل في تسجيل بثته السفارة عبر صفحتها بـ فيسبوك، على أن بريطانيا تدعم بقوة المحكمة في مسألة محاكمة سيف.

وأضافت هرندل، أن بلادها لا تدعم أي مرشح للانتخابات الليبية المقرّرة في 24 ديسمبر الجاري”.

ولاكن “ندعم العملية الانتخابية ذاتها، فنحن لا نتدخل في اختيار من يحكم ليبيا، لأن هذا قرار الليبيين”.

وظهر سيف الإسلام للمرة الأولى منذ سنوات، في 14 نوفمبر الماضي، إذ قدَّم بنفسه أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في سبها.

وقالت المفوضية إن سيف الإسلام ، تقدَّم بمستندات ترشحه “مستكملًا جميع المسوغات القانونية”.

ومن ثم استبعدته المفوضية في 23 نوفمبر من القائمة الأولية للمرشحين.

يذكر أن اليوم الخميس أعلن محكمة استئناف سبها رفض الطعن المقدم ضد المرشح للانتخابات الرئاسية، سيف الإسلام القذافي، وأصدرت حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي.