السامية لشؤون اللاجئين تعيد تأهيل 17 بيتًا تضرر جراء الحرب في بنينا

أخبارليبيا24

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا إعادة تأهيل 17 بيتاً تضرر أثناء النزاع في منطقة بنينا.

وأكدت المفوضية عبر حسابها على “فيسبوك” أنها قامت مع شريكها المجلس النرويجي للاجئين في بنغازي أعادت المنازل إلى أصحابها الذين نزحوا منذ سنوات.

وأوضحت المفوضية أن العمل شمل استبدال الأبواب والنوافذ وتجديد مرافق الحمامات وإصلاحات أخرى.

وأشارت إلى أن تم اختيار المستفيدون على أساس ضعفهم حيث كانت معظم المنازل في المدينة قد تضررت من النزاع.

وشهدت منطقة بنينا معارك ضارية بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية التي حاولت التقدم والسيطرة على المنطقة.

وتعرضت منطقة بنينا التي تضم قاعدة جوية مهمة لسقوط القذائف والصواريخ مستهدفة منازل المدنيين ماتسبب في سقوط عدد من الضحايا إضافة إلى تدمير الممتلكات.