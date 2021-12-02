الدباشي يدعو المترشحين للرئاسة لتعليق ترشحهم وتأجيل الانتخابات في حال ثبوت انحاف بالقضاء

2 ديسمبر، 2021 2:58 م
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الدباشي يدعو المترشحين للرئاسة لتعليق ترشحهم
الدباشي يدعو المترشحين للرئاسة لتعليق ترشحهم

أخبار ليبيا24

وجّه، المترشح الرئاسي، إبراهيم الدباشي، اليوم الخميس، دعوة إلى جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، بتعليق مشاركتهم في الانتخابات والمطالبة بتأجيلها إلى أن يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين.

وأرجع الدباشي، السبب، إلى الاستخدام الواضح لمؤسسات الدولة وأموالها في دعم أحد المرشحين للرئاسة، وانحراف القضاء عن مسار العدالة ومصلحة الوطن.

وكتب الدباشي، على تويتر، إن “هدفنا جميعا ومسؤوليتنا اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتتساوى فيها الفرص أمام جميع المرشحين”.

وأضاف، “ولذلك في ضوء الاستخدام الواضح لمؤسسات الدولة وأموالها في دعم أحد المرشحين للرئاسة. وانحراف القضاء عن مسار العدالة ومصلحة الوطن. وفي حالة اثبات ذلك في القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة. أدعو جميع مرشحي الرئاسة إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات. والمطالبة بتأجيلها إلى أن يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين لإعادة النظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين”.

يأتي ذلك بعدما، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، حكما لصالح رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة. ورفضت المحكمة، طعنين بحق الدبيبة وحكمت بإعادته إلى قائمة مترشحي الانتخابات الرئاسية.

وقدمت الطعون ضد الدبيبة بدعوى أنه لم يتوقف عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري. وذلك بحسب لائحة المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.

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2 ديسمبر، 2021 2:58 م
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