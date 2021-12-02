التويجر: المجتمع الدولي لم يتفق بعد على إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال مقرر عام هيئة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، إن كل المعطيات تشير إلى أن المجتمع الدولي لم يتفق بعد على إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا.

شواهد كثيرة على عدم الاتفاق

وأوضح التويجر لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن الشواهد على عدم اتفاقهم كثيرة، وأبرزها استقالة المبعوث الأممي في وقت حساس قبل إخراج القوائم المبدئية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

لافتاً أنهم لم يروا زخم دولي كافي لدعم الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها كما رأيناه من دعم عند انطلاق وإطلاق حوارات الصخيرات وجينيف.

حيث قال: “كنا نرى السفراء ووزراء خارجية العديد من الدول لا تكف عن اللقاءات بين مختلف الأطراف المحلية والدولية”.

تصريحات وبيانات ضعيفة

وأضاف التويجر، أن العديد أصدر تصريحات وبيانات ضعيفة حول ما يحدث في ليبيا اليوم.

مشيرا أنها لم تطالب بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها تمهيدا لتأجيلها لأجل غير مسمى.

وتابع: “إنهم يرون دولاً تهدف من خلال الدعم غير الحقيقي للانتخابات الرئاسية إيصال الليبيين لقناعة تامة باستحالة إقامة الانتخابات العامة”.

وأضاف: “لا حل إلا باستمرار الاتفاق السياسي حتى تستمر ليبيا دولة هشة ناقصة للسيادة مقسمة كمناطق نفوذ لدول عدة”.

دول سخرت الإمكانيات لإفشال انتخابات 2014 البرلمانية

وأشار التويجر إلى أن بعض الدول سخرت كل إمكانياتها في عدم السماح لليبيين بتقرير مصيرهم ابتداءً من إفشال الانتخابات البرلمانية سنة 2014، ثم تجاوز الاستفتاء على مشروع الدستور وفرض الاتفاق السياسي.

استغلال القوى الدولية خلافات الليبيين

وتابع: “ها هي ذاتها تسعى اليوم لإفشال الانتخابات العامة، كما أن الليبيون اليوم بمختلف توجهاتهم في تحدي كبير لإنجاح الانتخابات العامة”.

و”ذلك بأنفسهم أولاً ثم مع القوى الدولية التي تستغل حالة الخلاف بينهم فلا سيادة ولا استقرار لليبيا إلا بوحدة شعبها وتجاوزه لكل خلافات الماضي والحاضر”.

وأيضا النظر لمستقبل مزهر يجمع الجميع في إطار دولة قانون وعدالة ومساواة.

واختتم التويجر حديثه قائلا: “على المجتمع الدولي الإدراك أن مصلحته تكمن في استقرار ليبيا”.

وأيضا إرجاع السيادة لها بما لا يجعلها منطقة صراع دائم.

وذلك بين مختلف الأطراف الدولية المتصارعة للسيطرة على العالم فيخسر القريب قبل البعيد وخاصة أوروبا.