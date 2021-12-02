التعليم يُبقي على نفس الإطار الوبائي للعودة للمدارس بالعام الماضي

2 ديسمبر، 2021 12:03 ص
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العودة للدراسة في ليبيا وفقًا للبروتوكول الصحي بالعام الدراسي الماضي
العودة للدراسة في ليبيا وفقًا للبروتوكول الصحي بالعام الدراسي الماضي

أخبار ليبيا24

قررت وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يوم الأربعاء، الإبقاء على الإطار الوبائي للعودة الآمنة للمدارس. والذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التعليم خلال العام الدراسي الماضي.

جاء ذلك في، بيان مشترك، عقب اجتماع طارئ مشترك بين وزير التربية والتعليم، موسى المقريف والمدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر مفتاح السائح.

البيان المشترك لوزارة التعليم ومركز مكافحة الأمراض بشأن العودة للدراسة
البيان المشترك لوزارة التعليم ومركز مكافحة الأمراض بشأن العودة للدراسة

وجرى الاتفاق، على إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في كافة مراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي، من خلال فريق التطعيمات المتنقل التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما تم الاتفاق على العودة لنظام الدراسة بواقع (3) أيام أسبوعية، بدلا من الدراسة يوميا، وذلك لضمان عام دراسي آمن.

واتفق الجانبان على ضرورة أن يعي أولياء الأمور والمعلمين. وكافة العاملين بقطاع التعليم أهمية التطعيم، كونه السبيل الأمثل للحماية من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن هذا الاتفاق جاء بعد رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

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2 ديسمبر، 2021 12:03 ص
24

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