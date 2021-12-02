الاتحاد يتجه إلى نيجيريا لمواجهة انيمبا

2 ديسمبر، 2021 1:47 م
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الاتحاد الليبي يواجه انيمبا النيجيري يوم الأحد
الاتحاد الليبي يواجه انيمبا النيجيري يوم الأحد

أخبار ليبيا24

غادرت، بعثة فريق الاتحاد لكرة القدم، اليوم الخميس، العاصمة طرابلس متجهة إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة انيمبا في إياب دور 32 مكرر من منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

وسيقام ذهاب الكونفدرالية بين الاتحاد وانيمبا، يوم الأحد المقبل. ويأتي اللقاء بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل لقاء الذهاب.

وكان من المقرر إقامة لقاء الذهاب الأسبوع الماضي. لكن وبسبب عدم حصول بعثة انيمبا لإذن الدخول للأراضي التونسية بسبب عدم تلقيها التطعيم ضد كوفيد 19 أرجأت المباراة.

وسيحدد الاتحاد الأفريقي موعدا لمواجهة الذهاب بعد إقامة  مباراة الإياب في نيجيريا.

وقبل مغادرته إلى نيجيريا تغلب الاتحاد وديًا على فريق الفالوجا بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة الأفريقية. وسجل أهداف الاتحاد، محمد الشيخ كامارا وجهاد شلدون وطلال فرحات وفرج الغيضان.

2 ديسمبر، 2021 1:47 م
23

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