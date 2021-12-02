الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر مراقبين للانتخابات

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قال الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بنشر بعثة خبراء قبل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر وذلك بناء على دعوة من المفوضية الوطنية للانتخابات لمراقبة الانتخابات المقبلة.

وأكدت بعثة الاتحاد في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك إن الغرض من هذه البعثة هو جمع وتحليل المعلومات الوقائعية.

واضافت انه سيتم تقييم العملية الانتخابية وتقديم تقارير عنها مقابل الالتزامات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة للانتخابات الديمقراطية.

وأشارت إلى أن البعثة ستقدم توصيات لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل.

ونوهت البعثة أن السفير خوسيه سابادل ناقش خلال لقائه الأربعاء رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح. النشر الوشيك لبعثة خبراء الانتخابات وكذلك التقدم المحرز في التحضير للتصويت في ديسمبر”.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش شدد الأربعاء. على التزام منظمة الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

وأكد كوبيتش خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على تجديد دعم المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، للخطوات التي قطعتها المفوضية باتجاه مرحلة الاقتراع.

ونقاش السايح والمبعوث الأممي خلال القاء في مقر المفوضية مستجدات العملية الانتخابية والخطط والاستعدادت للعملية الانتخابية فضلا عن خطط تأمين الانتخابات.

في حين واستعرضا التسارع في وتيرة المراحل التنفيذية باقتراب يوم 24 ديسمبر، واهتمام المجتمع الدولي بالتقدم المنجز على هذا الصعيد.