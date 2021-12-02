الأردن يقلب التوقعات بفوزه على السعودية بكأس العرب

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قلب المنتخب الأردني التوقعات لمصلحة منتخب السعودية، بعدما حقق مفاجأة كبيرة وفاز في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ختام الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

وجاء فوز الأردن بفضل لاعبه محمود مرضي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

وحقق المنتخب الأردني الفوز على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه إحسان حداد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ53 بعد تدخل قوي ضد منافسه تركي العمار.

كما طرد مدافع المنتخب السعودي خليفة الدوسري عقب حصوله على البطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، نجح المنتخب الأردني من تحقيق 3 نقاط. وحل في المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة الثالثة متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب المغربي.

وكان المنتخب المغربي، قد حقق فوزا عريضا برباعية نظيفة على نظيره الفلسطيني صاحب المركز الأخير. في المقابل، بقي رصيد المنتخب السعودي خاليا من النقاط في المركز الثالث.