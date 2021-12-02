اعتقال تونسية تنتحل صفة “مستشارة” الرئيس قيس سعيد

أخبارليبيا 24

اعتقلت السلطات التونسية، امرأة انتحلت صفة “مستشارة” الرئيس “قيس سعيد” بتهمة الاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة .

وأوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة، أن الجانية كانت توهم ضحايها بقدرتها على التوسط لدى دوائر الرئاسة التونسية .

وقال المحامي“علي عبد المولى”، إن النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد سيدة أربعينية من ولاية صفاقس بتهمة الاحتيال.

وأوضح “عبد المولى”، أن المتهمة صدر بحقها 16 مذكرة بمحاكم صفاقس .

ولفت إلى أنها استقرت منذ مدة في مدينة حمام سوسة لكنها واصلت عمليات التحايل إلى أن تم إلقاء القبض عليها.

بدوره، قال الناطق باسم محاكم صفاقس، “مراد التركي”، إن المتهمة “كانت توهم ضحاياها بالتوسّط لهم في عمليات هجرة غير نظامية أو الحصول على عقود عمل في الخارج”.

كما أوضح التركي، أن المتهمة تشكو من مرض نفسي وقد تمّ إيداعها في مناسبات عدة في مستشفى الرازي المتخصص للأمراض العقلية .