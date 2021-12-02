أبو الغيط يشدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم الخميس اخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية حذر من مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية الداخلية..

وأكد للرئيس الإسباني بيدرو سانشيز في القاهرة ضرورة استكمال مسار التسوية الحالي في ليبيا بعقد الانتخابات في موعدها.

واوضح ان الانتخابات تعد خطوة مهمة تمهد الطريق لاستكمال توحيد المؤسسات الليبية.

وشدد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية وقوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب حتى تستعيد الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية على أراضيها.

وبحسب إيجاز صحفي للجامعة فقد شهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أستقبل الأربعاء، رئيس الحكومة الإسبانية بيدروسانشيز بقصر الاتحادية.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وبحثا التطورات الأخيرة للملف الليبي.

وشهد اللقاء عقد مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ورحب الرئيس المصري خلالها برئيس الحكومة الإسبانية، وأشار إلى أهمية الزيارة. للدلالة على التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما. والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصةً بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة السيسي لإسبانيا في العام 2015.

كما تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما تطورات الملف الليبي. حيث حرص رئيس الحكومة الإسبانية على الإشادة بالجهود المصرية في هذا الخصوص. لمعالجة مختلف أبعاد القضية مؤكدًا حرص إسبانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم. وصولًا إلى التسوية السياسية الشاملة للأزمة.